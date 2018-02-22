В Сумах очередное ДТП с маршруткой (+видео)

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, во время перестроения из полосы в полосу женщина на легковушке Mazda 6 не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с маршруткой «Рута». В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На месте работала патрульная полиция. Из-за аварии было затруднено движение другого автотранспорта.
На виновницу ДТП был составлен протокол по ст. 124 Кодекса Украины об администартивных нарушениях.
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