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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:53238

Развлечения за чужой счет закончились уголовным производством

11,5 тысяч снял с банковского счета сожительницы «прихватил» с собой житель Глухова, отправляясь к друзьям в столицу.

В Глуховский отдел полиции обратилась 42-летняя жительница райцентра с сообщением о краже банковской карты и исчезновения со счета немалой суммы денег.

Выехав на вызов, полицейские выяснили, что накануне заявительница с гражданским мужем шумно отмечала свой день рождения. Когда же утром проснулась, то ни сожителя, ни своей банковской карты в доме не нашла. Следовательно, она вынуждена была обращаться в полицию за помощью.

Довольно скоро полицейские установили местонахождение подозреваемого. Оказывается, что 38-летний глуховчанин гостил у своих друзей в столице. Как рассказал, прибыв в отдел полиции, сам мужчина, ему несколько дней назад позвонил приятель и пригласил в гости. Не долго думая, он согласился, но решил ехать после дня рождения своей гражданской жены, после празднования которого, собственно, он и отправился в Киев, прихватив с собой банковскую карточку именинницы. Женщина в свое время имела неосторожность на обратной стороне платежного документа оставить пин-код, поэтому он снял с ее счета 11500 гривен, и двинулся в путь, не известив при этом любимую о цели и сроках своей «путешествия». В столице его встретили друзья, и они всей компанией отправились развлекаться.

Впрочем, задержаться в гостях ему не удалось - узнав, что его разыскивает полиция, мужчина решил вернуться домой.

Сейчас по данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), в рамках которого следователи окончательно выясняют причины и обстоятельства случившегося. Злоумышленнику придется не только вернуть «прогулянные» деньги, но и предстать перед судом, поскольку за подобное правонарушение действующее законодательство предусматривает наказание от немалого штрафа до 3-х лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Кража

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