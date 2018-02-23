Роменчанин вместе с алкоголем «приобрел» чужой телефон Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 32-летнего покупателя, который украл гаджет работника супермаркета.

В Роменский отдел полиции обратился 18-летний житель города. Юноша объяснил, что работает в одном из супермаркетов города. Находясь около пяти утра на смене, он переносил товар из подсобного помещения в торговый зал. Чтобы мобильный не мешал работать и не выпал из кармана, парень положил его на полку, где стояли бутылки с алкогольными напитками. К тому времени покупателей в торговом зале почти не было, однако вернувшись к телефону, юноша своего гаджет на месте не нашел.

Проверку по заявлению провели сотрудники ювенальной превенции, и во время просмотра записей камер видеонаблюдения установили, что в то утро в магазин заходили двое покупателей, очевидно - друзья. И когда один из товарищей рассматривал и выбирал товар, другой, заметив чужой мобильный, быстро забрал «находку» и спрятал в карман. Затем оба направились к кассе и после оплаты товара покинули помещение магазина.

Один из этих покупателей полицейские узнали, поскольку тот уже попадал в их поле зрения раньше, а впоследствии установили личность и его товарища. Злоумышленником, который «прихватил» с собой сотовый работника супермаркета, оказался 32-летний житель района.

Сам подозреваемый в совершенном признается. Объясняет, что заметил на полке со спиртным телефон, оставленный без присмотра, поэтому и не удержался от соблазна, забрал, чтобы в дальнейшем пользоваться им самому.

Сейчас в отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное ему грозит уголовная ответственность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.