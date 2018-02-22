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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03188

Юлия Джима выиграла бронзу на кубке мира

Сегодня, 15 марта, в Холменколлене (Норвегия) стартовал 8-ой этап кубка мира по биатлону.

Студентка СумГУ Юлия Джима финишировала третьей в женском спринте на дистанции 7,5 км. Украинка идеально отстрелялась на обоих огневых рубежах, не допустив ни одного промаха, уступив победительнице 29 секунд. Победу одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Трехкратная олимпийская чемпионка совершила один промах, но была быстрее всех ходом. Серебро досталось белорусской спортсменке Дарье Домрачевой. В гонке участвовало еще четыре украинки. Уроженка Сум Анастасия Меркушина (2 штрафных круга) финишировала 59-ой, сумчанки Валя Семеренко (2) – 65-ой, Вита Семеренко (3) – 66-ой, Ирина Варвинец (2) – 81-ой.

Для Юлии Джимы это уже третья бронзовая награда в сезоне. В декабре 2017 года она получила медали в спринте и индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Также сегодня состоится спринтерская гонка среди мужчин. На старт заявлены 105 биатлонистов. Среди них два уроженца Сумщины Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.

Отметим, что этот предпоследний этап Кубка мира для украинских сборных команд будет последним. Девятый этап Кубка мира состоится в российской Тюмени, который наша команда бойкотирует по решению Минспорта.

Спорт Биатлон Юлия Джима

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