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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань

Сумський прикордонний загін звертається до керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також до жителів Сумщини про необхідність дотримання законодавства України з прикордонних питань. Окремо звертаємо увагу на дотримання встановленого порядку проведення в прикордонні будь-яких видів робіт.

Однією з основних функцій, яку покладено на Державну прикордонну службу України, є забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму.

Відповідно до Закону України «Про державний кордон України» режим державного кордону – це серед іншого встановлений порядок перетинання державного кордону, а також порядок провадження різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах прилеглих до кордону територій селищних і сільських рад установлено прикордонну смугу, де запроваджено прикордонний режим.

Цією ж постановою затверджено перелік міст і районів, в межах яких встановлені контрольовані прикордонні райони. В Сумській області – це Великописарівський, Краснопільський, Сумський, Білопільський, Путивльський, Глухівський, Ямпільський та Середино-Будський райони.

Положенням про прикордонний режим, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» встановлено, що авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубка лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження в межах прикордонної смуги, а також гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів проводяться після інформування органу охорони державного кордону Держприкордонслужби, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність, із зазначенням початку і строку її провадження, прізвища, імені та по батькові осіб, що провадитимуть діяльність.

Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти. 

Сумський прикордонний загін нагадує про відповідальність за порушення законодавства України з прикордонних питань. Також, з усіх питань, які стосуються дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел./факс (0542) 671-370, тел. (0542) 671-382, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або безпосередньо до відділів прикордонної служби, які дислокуються в контрольованих прикордонних районах.

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