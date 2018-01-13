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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сотрудники полиции и СБУ изъяли целый арсенал оружия (фото)

Три гранаты Ф-1, четыре гранаты РГД-5, 9 запалов к гранатам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22 (гранатомет) и 80 патронов калибра 5,45 мм обнаружили правоохранители по месту жительства жителя одного из сел Белопольского района.

О том, что 46-летний житель одного из сел Белопольского района может хранить оружие и боеприпасы полиции сообщили работники СБУ. Во время проверки, информация нашла свое подтверждение. По предварительному заключению экспертов-взрывотехников найденные боеприпасы относятся к боевым и представляют реальную опасность окружающим в случае их использования или детонации.

Несмотря на то, что мужчина уверяет правоохранителей в том, что нашел оружие и боеприпасы во время поиска металлолома, полиция не исключает, что они были вывезены из зоны проведения АТО и проверяет эту версию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Версия СБУ

Сотрудники СБ Украины совместно с полицией блокировали на Сумщины поступление оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции.

Правоохранители установили, что двое ранее судимых жителей города Тростянец и одного из сел Белопольского района области приобрели военные средства поражения у лиц, которые часто посещали восток Украины.

Во время санкционированных обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли гранатомет РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, а также 120 патронов калибра 5,45 мм. По оперативной информации, мужчины сами планировали использовать арсенал оружия для уголовных преступлений.

Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Арсенал Белопольский район

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