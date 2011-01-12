Сумчан зовут на общие сборы горожан В субботу, 17 марта, в синем зале Дома советов пройдут общие сборы горожан г. Сумы.

В соцсетях распространяется обращение к жителям нашего города: «Команда Лысенко уже допекла город. Им нет доверия, вести с ними диалог - нет никакого смысла. Если мы хотим что-то изменить в нашем городе - нужно делать это самим. Только вместе. Без политики и флагов. Ради того, чтобы у нашего города было будущее. Ждем вас в субботу. Давайте вместе решать, как нам спасать наш город!» Общее собрание громады состоится в субботу, 17 марта, в 12.00 в синем зале Дома советов (пл. Независимости, 2 ).