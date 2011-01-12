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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46173

Сумчан зовут на общие сборы горожан

В субботу, 17 марта, в синем зале Дома советов пройдут общие сборы горожан г. Сумы.

В соцсетях распространяется обращение к жителям нашего города: «Команда Лысенко уже допекла город. Им нет доверия, вести с ними диалог - нет никакого смысла. Если мы хотим что-то изменить в нашем городе - нужно делать это самим. Только вместе. Без политики и флагов. Ради того, чтобы у нашего города было будущее. Ждем вас в субботу. Давайте вместе решать, как нам спасать наш город!» Общее собрание громады состоится в субботу, 17 марта, в 12.00 в синем зале Дома советов (пл. Независимости, 2 ).

Общество Сборы

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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