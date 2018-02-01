Правоохранительные органы обвиняли ее в том, что она, будучи врачом-невропатологом военно-врачебной комиссии Лебединского объединенного городского военного комиссариата, решила получить неправомерную выгоду за составление документов и содействие в принятии военно-врачебной комиссией решения о непригодности жителя района к прохождению военной службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Прокурор просил отменить оправдательный приговор и назначить новое судебное рассмотрение, поскольку выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства и решение было принято с существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона. Не согласившись с доводами апелляционной жалобы прокурора, адвокат оправданного подал на нее возражения, в которых просил коллегию судей требования апелляционной жалобы, учитывая их необоснованность, оставить без удовлетворения, а оспариваемый приговор суда без изменения. Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей установила факт существенного нарушения судом первой инстанции требований уголовного процессуального закона и пришла к выводу о том, что приговор Лебединского районного суда Сумской области подлежит отмене с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции в ином составе суда, сообщает пресс-служба суда.