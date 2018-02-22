«Сумы» подписали воспитанника киевского «Динамо»

Ростислав Тарануха подписал контракт с ПФК «Сумы». 21-летний нападающий является воспитанником футбольной школы «Динамо» (Киев).
Выступал за столичные команды «Динамо U-19» и Динамо «U-21».
Футболист будет играть в «Сумах» под номером 20.
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