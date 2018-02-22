На месте работает ремонтная бригада. Приносим извинения за неудобства, сообщается на странице предприятия в Фейсбуке.
Об этом сообщает КП «Электроавтотранс»....
По неизвестным причинам в сети исчезло питание....
Из-за припаркованной на обочине машины между остановками «ул. Ковпака» и «4-я поликлиника» в направлении центра города остановилось сразу 4 троллейбуса....
Сугробы снега на проезжей части дороги вызывают пробки коммунального транспорта....
Об этом сообщается на странице КП «Электровтотранс» в Фейсбуке....