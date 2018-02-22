Троллейбусов.нет: в Сумах снова обрыв контактной линии Из-за обрыва контактной сети на перекрестке ул.Харьковская - пр. Лушпы временно остановлено движение троллейбусов № 5 и № 10А, курсирующих в направлении ул. Героев Крут.

На месте работает ремонтная бригада. Приносим извинения за неудобства, сообщается на странице предприятия в Фейсбуке.