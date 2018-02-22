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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52165

Троллейбусов.нет: в Сумах снова обрыв контактной линии

Из-за обрыва контактной сети на перекрестке ул.Харьковская - пр. Лушпы временно остановлено движение троллейбусов № 5 и № 10А, курсирующих в направлении ул. Героев Крут.

На месте работает ремонтная бригада. Приносим извинения за неудобства, сообщается на странице предприятия в Фейсбуке. 

Общество Троллейбусы

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Афиша

«Все деньги мира» Ридли Скотт (США, 2017)
«Все деньги мира» Ридли Скотт (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 17:15 18:30 22:45
«Украденная принцесса» Кристиан Гьюдгэст (Украина, 2018)
«Украденная принцесса» Кристиан Гьюдгэст (Украина, 2018)
Кино Космос
12:05 - 40 грн.
«Излом времени» Ава ДюВерней (США, 2018)
«Излом времени» Ава ДюВерней (США, 2018)
Кино Космос
10:00 - 40 грн. 21:35 - 50 грн.
«Ограбление в ураган» Роб Коэн (США, 2018)
«Ограбление в ураган» Роб Коэн (США, 2018)
Кино Дружба
21-30 - 50 грн.
«Красный воробей» Френсис Лоуренс (США, 2018)
«Красный воробей» Френсис Лоуренс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 - 40 грн. 22:00 - 55 грн.
 
«Заказываю любовь» Т.Иващенко
Театр Театр им. М.С.Щепкина
16.30
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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