За ночь на автодорогах патрульные помогли более чем 10 водителям

Последний месяц тому подтверждение - метели, снежные заносы, оттепель и снова осадки в виде мокрого снега. В таких погодных условиях осложняется и дорожное движение.
Примером является ночь с 14 на 15 марта, когда движение было затруднено на автодорогах Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области, которые обслуживают экипажи патрульной полиции.
Так, в Ахтырке инспекторы обнаружили грузовик, который попал в снежный сугроб и перекрыл проезжую часть. Обеспечив безопасность дорожного движения, полицейские остановили другой грузовик, который отбуксировал автомобиль из снежного заноса.
В это время поблизости от с. Боромля Тростянецкого района в такой же ситуации оказались сразу два грузовых авто. И снова благодаря слаженной работе патрульных и неравнодушных граждан автомобили были спасены.
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