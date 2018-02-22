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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:39268

За ночь на автодорогах патрульные помогли более чем 10 водителям

Середине марта еще полна неожиданными сюрпризами для всех участников дорожного движения.

Последний месяц тому подтверждение - метели, снежные заносы, оттепель и снова осадки в виде мокрого снега. В таких погодных условиях осложняется и дорожное движение.

Примером является ночь с 14 на 15 марта, когда движение было затруднено на автодорогах Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области, которые обслуживают экипажи патрульной полиции.

Так, в Ахтырке инспекторы обнаружили грузовик, который попал в снежный сугроб и перекрыл проезжую часть. Обеспечив безопасность дорожного движения, полицейские остановили другой грузовик, который отбуксировал автомобиль из снежного заноса.

В это время поблизости от с. Боромля Тростянецкого района в такой же ситуации оказались сразу два грузовых авто. И снова благодаря слаженной работе патрульных и неравнодушных граждан автомобили были спасены.

Право Патрульная полиция Снежный занос

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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