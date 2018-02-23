Гонтареву нужно привлечь к ответственности, а не увольнять, - Деркач единственный голосовал против отставки главы НБУ Главу НБУ Валерию Гонтареву нужно привлечь к уголовной ответственности, а не просто уволить с должности.

Об этом на странице в Фейсбук написал нардеп Андрей Деркач, комментируя свое голосование против отставки главы Нацбанка.

По словам Деркача, который единственный проголосовал против, голосование за отставку Гонтаревой – это возможность для нее избежать ответственности.

«Я считаю, что Гонтареву нужно привлечь к уголовной ответственности, а не давать увольнительную. Именно поэтому не голосовал за ее отставку в таком формате. Уверен, к ответственности будут привлечены и все адвокаты Гонтаревой в ВР, превратившие сегодня отчет улыбающейся экс-главы НБУ в настоящий фарс», - написал Деркач.

Депутат отметил, что депутаты ВР сегодня активно защищали Гонтареву, хотя ее достижения никак не улучшили жизнь людей.

«Доходы граждан из-за политики НБУ с момента назначения Гонтаревой упали почти в три раза. На момент назначения Гонтаревой, доллар был по 12. Сегодня он достиг отметки 30. За это время обесценились пенсии и зарплаты украинцев. При ее руководстве НБУ было подорвано состояние финансового сектора», - отметил Деркач.

Нардеп напомнил, что еще в 2016 году выступил с инициативой создать временную следственную комиссию, которая, по его словам, должна была разобраться с хищением средств Нацбанка руководством.

«Это и торговля облигациями внутреннего государственного займа через аффилированные банки. И нарушение законодательства во время принятия решений о немотивированном закрытии коммерческих банков, что привело к потере гражданами банковских вкладов. И спекуляция на курсе гривны. И обесценивание сбережений людей. Но комиссия создана не была», - написал Деркач.

Как известно, сегодня Рада отправила в отставку главу НБУ Валерию Гонтареву. Новым главой Нацбанка стал Яков Смолий.