«Сумыхимпром-СДПУ» вылетел из плей-офф второй лиги (видео)

В ответной игре 1/8 финала второй лиги чемпионата Украиын по футзалу победу одержали хозяева со счетом 5:2. В первой игре победу праздновали сумчане, но всего 2:1, так что дальше идут одесситы.
«Эпицентр К Таирова» - «Сумыхимпром-СДПУ» 5:2 (1:0 ).
Голы: Пюро, 20, Шамотий, 23, 26, Лоскутов, 32, 37 – Луценко, 27, 40.
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