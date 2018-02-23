«Сумыхимпром-СДПУ» вылетел из плей-офф второй лиги (видео) 15 марта в Одессе местная команда «Эпицентр К Таирова» принимала сумских футзалистов.

В ответной игре 1/8 финала второй лиги чемпионата Украиын по футзалу победу одержали хозяева со счетом 5:2. В первой игре победу праздновали сумчане, но всего 2:1, так что дальше идут одесситы.

«Эпицентр К Таирова» - «Сумыхимпром-СДПУ» 5:2 (1:0 ).

Голы: Пюро, 20, Шамотий, 23, 26, Лоскутов, 32, 37 – Луценко, 27, 40.