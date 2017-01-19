С целью реализации своего намерения, направленного на завладение чужим имуществом, и понимая, что он может быть опознан, подозреваемый нашел себе сообщника, пообещав ему вознаграждение. Вместе они позвонили своей «жертве» и с угрозами физического насилия над ним, его близкими родственниками, угрозами убийства, а также уничтожением имущества требовали от него передать им денежные средства в сумме 35 тыс. долларов США.

Потерпевший, воспринимая угрозы, как такие, которые представляют опасность для него самого и его близких родственников, а также опасаясь, что лица могут привести к выполнению свои угрозы об уничтожении его имущества, обратился в Конотопское отделение полиции ГУНП в Сумской области.

Правоохранительные органы сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и обратились в местный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановлением следственного судьи Конотопского горрайонного суда ходатайство следователя было удовлетворено и подозреваемый был взят под стражу до 17 апреля 2018 года. Не соглашаясь с таким решением суда, защита подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить постановление следственного судьи и вынести новое, которым избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Защитник отмечал, что есть сомнения в обоснованности подозрения. Кроме того, следственный судья не привел никаких мотивов относительно невозможности применения к его подзащитному более мягких мер.

В итоге, рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей апелляционной инстанции решение следственного судьи Конотопского горрайонного суда о применении меры пресечения в виде содержания под стражей оставила без изменений, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.