18-летнему разбойнику, грабившему женщин, дали 5 лет тюрьмы Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 18-летнего жителя Белопольского района, который совершил несколько грабежей и разбойное нападение.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде причастность обвиняемого к нападению на женщину в январе 2017 года. Тогда еще 17-летний злоумышленник в вечернее время, убедившись в отсутствии свидетелей, подбежал к потерпевшей, ударил ее несколько раз в лицо, выхватил сумочку и скрылся в неизвестном направлении. Кроме того, собрано достаточно доказательств того, что именно этот юноша в конце 2016 года ограбил в пгт Недригайлов аналогичным способом еще трех женщин.

По решению суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием) УК Украины и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Как сообщила начальник отдела прокуратуры Сумской области Елена Луцик, в феврале 2017 года по ходатайству прокуратуры юноше была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, поэтому свое совершеннолетие он встретил за решеткой, где находится и сейчас, сообщает пресс-служба прокуратуры области.