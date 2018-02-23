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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53184

На Сумщине жертвой разбойного нападения стал 70-летний пенсионер

Нападающий в маске не только избил пожилого мужчину, но и, угрожая ножом, закрыл его в погребе, после чего в поисках добычи обыскал дом.

Происшествие произошло в Роменском районе. Около шести утра в дежурную часть Роменского отдела полиции позвонила местная жительница и сообщила, что ночью на ее 70-летнего соседа было совершено разбойное нападение.

На место вызова немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и выяснили картину случившегося.

По словам потерпевшего, ночью он проснулся от шума. Чтобы посмотреть, что происходит, вышел во двор. Просто у крыльца на него напал с кулаками неизвестный мужчина. Пенсионер начал защищаться. Нападающий схватил нож и, угрожая им, затолкал хозяина в погреб, где и закрыл. Освободился пенсионер уже под утро и сразу пошел к соседке, чтобы вызвать полицию. Избавившись от хозяина жилья, нападающий беспрепятственно осмотрел дом и забрал с собой два мобильных телефона, карманные часы, мужскую сумку, 16 пачек сигарет и все сбережения пенсионера в сумме 6800 гривен. По предварительным подсчетам, убытки потерпевшего составили около 9000 гривен.

«Дело осложнял тот факт, что «незваный гость» был одет в темную одежду, на лице была маска, на руках - перчатки, а на лбу - фонарик, который ослеплял жертву нападения и не давал возможности рассмотреть вора более внимательно, - комментирует начальник Роменского отдела полиции Юлия Загамула. - Тем не менее, уже через несколько часов поисков наши оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался знакомый заявителя, 31-летний житель соседнего села, который ранее уже был неоднократно судим за корыстные преступления».

Подозреваемого быстро нашли и задержали. Тот в содеянном признается, объясняет: просто хотел таким образом быстро и легко получить деньги. Отобранные вещи он спрятал во дворе своей матери, деньги принес и оставил дома.

Полицейские изъяли все «трофеи» злоумышленника и остатки отобранных средств. Самого подозреваемого в соответствии с решением суда поместили под стражу и открыли по нему уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) и ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. За содеянное соискателю «легких денег» грозит до двенадцати лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой Роменский район

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