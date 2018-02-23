Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10186

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции

В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет в Сумах детский спектакль «Корабль мечты».

Он создана на мотивам сказки «Три поросенка» и рассчитан прежде всего на детей в возрасте от 2,5 до 6 лет.

Спектакль состоится в субботу, 24 марта, в 11:00 в Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская, 9/1).

Фиксированная сумма за вход отсутствует. Собранные средства будут направлены на лечение ребенка с инвалидностью - пятилетнего Матфея Татарченко (5 лет).

Общество Благотворительность Спектакль

По тематике

14.03.2018 14:43

На Сумщине стартует 13-ая благотворительная акция «Сердце к сердцу»

Уже тринадцатый раз с 2 по 22 апреля пройдет Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу», к участию в которой приглашают...

13.03.2018 10:55

В Сумах провели благотворительный аукцион в помощь дочери участника АТО

Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей сегодня провел благотворительный аукцион «Доброта сердец» в помощь...

Сумчан ждут на благотворительный аукцион
12.03.2018 08:08

Сумчан ждут на благотворительный аукцион

Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей приглашает сумчан на благотворительный аукцион «Доброта сердец»....

Сумчан ждут на благотворительный аукцион
09.03.2018 08:07

Сумчан ждут на благотворительный аукцион

Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей приглашает сумчан на благотворительный аукцион «Доброта сердец»....

В Сумах пройдет благотворительный вечер поэзии
27.02.2018 08:12

В Сумах пройдет благотворительный вечер поэзии

Поэтический благотворительный вечер состоится в актовом зале сумской областной библиотеки 1 марта 2018 в 17.30....

Новости

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета
12.03.2018 18:55
Секретаря Сумского горсовета оштрафовали за коррупцию
Сегодня 12:07
Важно! 17 марта в Сумской области значительное похолодание
Сегодня 11:30
На Сумщине будут повторно судить врача, которая помогла откосить от армии
Сегодня 11:15
В Сумах прокуратура наезжает на судью, отпустившего депутата, обвиняемого во взяточничестве
Сегодня 10:52
«Сумыхимпром-СДПУ» вылетел из плей-офф второй лиги (видео)
Сегодня 10:40
Сумской биатлонист выиграл второе «золото» на Паралимпийских играх
Сегодня 10:26
В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции
Сегодня 10:10
На Сумщине жертвой разбойного нападения стал 70-летний пенсионер
Сегодня 09:53
18-летнему разбойнику, грабившему женщин, дали 5 лет тюрьмы
Сегодня 09:49
Сумчан зовут на общие сборы горожан
Сегодня 09:46
Конотопчанина, который заминировал авто бизнесмена и вымогал 35 тыс. долларов, взяли под стражу
Сегодня 09:45
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.