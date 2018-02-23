В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет в Сумах детский спектакль «Корабль мечты».

Он создана на мотивам сказки «Три поросенка» и рассчитан прежде всего на детей в возрасте от 2,5 до 6 лет.

Спектакль состоится в субботу, 24 марта, в 11:00 в Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская, 9/1).

Фиксированная сумма за вход отсутствует. Собранные средства будут направлены на лечение ребенка с инвалидностью - пятилетнего Матфея Татарченко (5 лет).