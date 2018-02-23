Сумской биатлонист выиграл второе «золото» на Паралимпийских играх

У мужчин в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения мог случить уникальный результат, когда в одной гонке четверо украинцев были бы с медалями – уроженец Сум, ныне выступающий за Харьков, Виталий Лукьяненко стал первым, Александр Казик вторым, а третье место между собой делили показавшие одинаковое время Анатолий Ковалевский (спортсмен-лидер – сумчанин Александр Мукшин) и Юрий Уткин, но в последний момент француз Антони Чаленсон (единственный, кто прошел все четыре рубежа без промахов) все же финишировал третьим.
В итоге наш земляк занес себе в актив на этих играх две медали – обе золотые. Теперь на его счету (за пять Паралимпийских игр) шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали.
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