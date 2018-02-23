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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26192

Сумской биатлонист выиграл второе «золото» на Паралимпийских играх

Сегодня, 16 марта, в корейском Пхенчанге завершились биатлонные соревнования.

У мужчин в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения мог случить уникальный результат, когда в одной гонке четверо украинцев были бы с медалями – уроженец Сум, ныне выступающий за Харьков, Виталий Лукьяненко стал первым, Александр Казик вторым, а третье место между собой делили показавшие одинаковое время Анатолий Ковалевский (спортсмен-лидер – сумчанин Александр Мукшин) и Юрий Уткин, но в последний момент француз Антони Чаленсон (единственный, кто прошел все четыре рубежа без промахов) все же финишировал третьим.

В итоге наш земляк занес себе в актив на этих играх две медали – обе золотые. Теперь на его счету (за пять Паралимпийских игр) шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Спорт Биатлон Виталий Лукьяненко Инваспорт Паралимпиада

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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