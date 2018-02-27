Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39166

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции

В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет в Сумах детский спектакль «Корабль мечты».

Он создана на мотивам сказки «Три поросенка» и рассчитан прежде всего на детей в возрасте от 2,5 до 6 лет.

Спектакль состоится в субботу, 24 марта, в 11:00 в Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская, 9/1).

Фиксированная сумма за вход отсутствует. Собранные средства будут направлены на лечение ребенка с инвалидностью - пятилетнего Матфея Татарченко (5 лет).

Общество Благотворительность Спектакль

По тематике

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции
16.03.2018 10:10

В Сумах покажут благотворительный спектакль театра кукол из Греции

В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...

14.03.2018 14:43

На Сумщине стартует 13-ая благотворительная акция «Сердце к сердцу»

Уже тринадцатый раз с 2 по 22 апреля пройдет Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу», к участию в которой приглашают...

13.03.2018 10:55

В Сумах провели благотворительный аукцион в помощь дочери участника АТО

Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей сегодня провел благотворительный аукцион «Доброта сердец» в помощь...

Сумчан ждут на благотворительный аукцион
12.03.2018 08:08

Сумчан ждут на благотворительный аукцион

Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей приглашает сумчан на благотворительный аукцион «Доброта сердец»....

Сумчан ждут на благотворительный аукцион
09.03.2018 08:07

Сумчан ждут на благотворительный аукцион

Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей приглашает сумчан на благотворительный аукцион «Доброта сердец»....

Новости

Сумских школьников приглашают определиться с вузом
Сегодня 12:12
Спасатели освободили из снежного заноса «скорую» с женщиной и малолетним ребенком
Сегодня 12:07
Полиция продолжает искать пропавшего 2 года назад жителя Сумского района
Сегодня 11:48
Конотопчанину, порезавшего односельчанина, дали 4 года тюрьмы
Сегодня 11:38
Жительница Шостки обокрала своего спящего сына и его девушку
Сегодня 11:31
В Сумах стало на 34 копа больше
Сегодня 11:22
На Сумщине расследуют три уголовных дела по фискалам
Сегодня 11:09
Сумских полицейских учили не брать взятки
Сегодня 11:02
В Сумах собирают «квартирник» в конгресс-центре
Сегодня 10:43
Суд оставил под арестом имущество подозреваемого в совершении ДТП на Роменской
Сегодня 10:40
Предприятие с Сумщины поставит 60 бункеров в Румынию
Сегодня 10:20
Экс-мэр Сум Минаев просит помощи у Гройсмана в борьбе с фашистами из «Сумыгаза»
Сегодня 10:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.