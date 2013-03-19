В Сумах собирают «квартирник» в конгресс-центре 24 марта Центр досуга молодежи приглашает сумчан на «квартирник» в рамках акции «Час Земли».

Состоится он в Конгресс-центре СумГУ. Начало в 18.30.

Все желающие сумчане имеют возможность послушать выступления без использования электроэнергии.

Те горожане, кого это интересует, должны заполнить анкету для участия в мероприятии.

С вопросами и предложениями можно обратиться по телефону (066) 358 19 52.