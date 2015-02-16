В Сумах собирают «квартирник» в конгресс-центре

Состоится он в Конгресс-центре СумГУ. Начало в 18.30.
Все желающие сумчане имеют возможность послушать выступления без использования электроэнергии.
Те горожане, кого это интересует, должны заполнить анкету для участия в мероприятии.
С вопросами и предложениями можно обратиться по телефону (066) 358 19 52.
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