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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прокуратура наезжает на судью, отпустившего депутата, обвиняемого во взяточничестве

Прокуратура Сумской области распространила пресс-релиз «О различиях толкования законов при вынесении решений».

Следственный судья Заречного районного суда г. Сумы 14 марта 2018 года отказал следователю в удовлетворении ходатайства об избрании депутату Сумского городского совета пресечения, поскольку сообщение о подозрении лицу не было вручено прокурором области. Аналогичное решение указанный судья впервые принял 27 июля 2017 года во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему чиновнику, который обвиняется в махинациях с паспортом и сокрытии квартир (имеется в виду бывший губернатор Сумщины Юрий Чмырь – Ред.).

Примечательно, что до этого времени указанный судья принял три решения в отношении лица соответствующей категории, сообщение о подозрении которому тоже не вручал лично прокурор области. В частности, 11 ноября 2016 года указанный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста http://reyestr.court.gov.ua/Review/62641091. Также 14 ноября 2016 года решением того же судьи лицо отстранено от занимаемой должности http://reyestr.court.gov.ua/Review/62682640. Уже 6 января 2017 года этот судья продлил меру пресечения лицу http://reyestr.court.gov.ua/Review/63950523. Тогда, по мнению следственного судьи, сторона обвинения доказала наличие обоснованного подозрения.

Следует отметить, что с тех пор законодательство относительно процедуры осуществления сообщения о подозрении не изменилось.

Поскольку следственный судья Заречного районного суда при принятии решения от 14 марта 2018 года обратился к собственному толкованию УПК Украины, прокурор области уже направил в Апелляционный суд Сумской области апелляционную жалобу.

Справка: согласно ст. 481 УПК Украины, сообщение о подозрении лицам определенной категории осуществляется прокурором области. В научно-практическом комментарии к этой норме закона говорится о разграничении понятий составления и вручения уведомления о подозрении, то есть составлять и подписывать данный документ должен лично прокурор области, при этом вручение письменного уведомления о подозрении можно поручать следователю или прокурору, который является процессуальным руководителем в производстве.

Аналогичная практика действует по всей Украине. Эта норма подтверждена также судами высшей инстанции Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Вячеслав Степченко Подозрение Прокуратура

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