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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36200

В Шостке поймали «домушника»

Пытаясь найти деньги на собственные нужды, неоднократно судимый 46-летний мужчина обворовывал дома в Шостки.

На сегодняшний день установлена причастность ранее неоднократно судимого 46-летнего жителя одного из сел Шосткинского района к совершению двух краж из частных домов в Шостке.

Первой его жертвой стала 50-летняя жительница Шостки. Установлено, что злоумышленник проник в ее нежилого помещения через окно. Мужчина вынес из дома все более-менее ценное: электрический самовар, ведро, нефритовый часы, сувенирный кинжал и топор. Вещи продал, а деньги использовал на собственные нужды.

Еще одной его жертвой стала другая 58-летняя местная жительница. У нее злоумышленник украл набор гаечных ключей и другие изделия из металла, которые также продал.

«Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Часть похищенного уже изъято и возвращено хозяйкам».

В отношении злоумышленника были открыты уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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