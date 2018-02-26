В Шостке поймали «домушника»

На сегодняшний день установлена причастность ранее неоднократно судимого 46-летнего жителя одного из сел Шосткинского района к совершению двух краж из частных домов в Шостке.
Первой его жертвой стала 50-летняя жительница Шостки. Установлено, что злоумышленник проник в ее нежилого помещения через окно. Мужчина вынес из дома все более-менее ценное: электрический самовар, ведро, нефритовый часы, сувенирный кинжал и топор. Вещи продал, а деньги использовал на собственные нужды.
Еще одной его жертвой стала другая 58-летняя местная жительница. У нее злоумышленник украл набор гаечных ключей и другие изделия из металла, которые также продал.
«Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Часть похищенного уже изъято и возвращено хозяйкам».
В отношении злоумышленника были открыты уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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