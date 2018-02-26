Сумские школьники посетили спасателей

Сначала детям рассказали о правилах пожарной безопасности в быту и алгоритме действий при обнаружении взрывоопасных предметов.
После чего, школьников познакомили с пожарно-спасательной техникой и снаряжением. Работники Службы спасения рассказали о функционировании, особенностях работы пожарных автомобилей и спецоборудования пожарных. Кульминацией мероприятия стала возможность для детей почувствовать себя спасателями, когда можно было посидеть в автомобиле, одеть спецсредства и подержать вооружение.
Специалисты Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области пообщались с учениками и еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, требований безопасности во время отдыха на водных объектах в зимний период, дали рекомендации по использованию газовых и электроприборов, а также печного отопления. Для лучшего усвоения предоставленной информации дети получили тематические памятки.
Спасатели надеются, что дети сделают выводы из проведенных бесед и будут придерживаться основных требований безопасности, ведь от этого зависит их жизнь и здоровье.
Работа с подрастающим поколением - один из приоритетов в деятельности Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели, заботясь о безопасности детей, проводят профилактические акции в учебных заведениях, приглашают их воспитанников к себе на экскурсии и надеются, что беседы не останутся без внимания молодежи.
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