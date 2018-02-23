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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30258

Важно! 17 марта в Сумской области значительное похолодание

По прогнозам Укргидрометцентра, 17 марта в Сумской области ожидается существенное осложнение погодных условий.

На территории Сумской области ожидаются сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 20 см, усиление ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем -3-7 С, ночью – до -11 С.

Спасатели обращаются к гражданам и водителям с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице и на автодорогах. Не ходите под раскидистыми деревьями и линиями электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение! Просят без особой надобности не выезжать на автодороги и ограничить передвижение. Обращаются к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила безопасности, оказывать помощь на дорогах. Также, для обеспечения беспрепятственного проезда специального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, убедительная просьба не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта. Для предотвращения переохлаждения во время пребывания на свежем воздухе на период ухудшения погодных условий пожилым людям, больным и детям рекомендуем сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу, сообщает Сумской городской отдел управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода Похолодание Прогноз погоды

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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