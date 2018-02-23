В Сумах пройдет финал чемпионата Украины по гандболу

В соревнованиях принимают участие команды из Киева, Запорожья, Терновки, Хотина, Зенькова, Шостки, Ужгорода, Пологов, Ровно, Конотопа.
Начало соревнований 23 марта в 9:00. Торжественное открытие 23 марта в 13:00.
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2-4 марта состоялся открытый чемпионат г. Киев по гандболу на призы Заслуженного мастера спорта Л.К. Бобрусь-Парадник....
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