Секретаря Сумского горсовета оштрафовали за коррупцию К административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией, привлечен секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов.

Сегодня, 16 марта, Заречный районный суд г. Сумы вынес решение по делу об административном правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении секретаря Сумского городского совета VII созыва Андрея Баранова за нарушение требований ч.1, 2 ст.172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КоАП.

«Установлено, что указанный чиновник, будучи должным образом осведомленным с положениями антикоррупционного законодательства, публично не сообщил коллегиальному органу - Сумскому городскому совету о конфликте интересов при голосовании за назначение себе денежной премии», - сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Кунда.

По решению суда секретарь Сумского городского совета признан виновным в инкриминируемом правонарушении и ему назначено наказание в виде 3400 грн штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры области.