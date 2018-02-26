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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54232

Ахтырчанка может сесть за фейковое минирование автовокзала

Ахтырской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении в отношении 24-летней ахтырчанки, которая 9 марта 2018 года позвонила на специальную телефонную линию Национальной полиции Украины «102» и сообщил о заминировании автостанции в г. Ахтырка.

При этом подозреваемая достоверно знала, что распространяемая им информация является неправдивой.

В результате отработки полученной информации правоохранители сначала проверили автостанцию по адресу г. Ахтырка, ул. Широкая, 6в на отсутствие взрывчатки, а потом благодаря слаженным действиям личность шутницы удалось установить в тот же день. Действия женщины квалифицированы по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, который угрожает гибелью людей или другими тяжкими последствиями).

Справка санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, сообщает Ахтырская местная прокуратура.

Право Ахтырка Минирование

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