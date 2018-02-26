В Ахтырке на ходу загорелся автомобиль

15 марта в 8:56 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля Audi A6 на ул. Фабричной в г. Ахтырка.
О возгорании сообщил владелец транспортного средства, который, по предварительным данным, пытался выехать со двора своего домовладения. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит передняя часть автомобиля. Тушение осложняло наличие газобаллонного оборудования в автомобиле. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные жилой дом и гараж.
В 9:05 пожар был локализован, не допустив дальнейшего распространения, в 9:15 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вследствие возгорания уничтожено отсек двигателя, повреждены передние колеса автомобиля.
По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
14 марта в 16:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Сумская в с. Бишкинь...
Сегодня, 14 марта, в 6:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Сумской в с....
В Сумах во время тушения пожара обнаружили тело бездомного....
11 марта в 1:26 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме в г. Сумы на...
В г. Сумы во время ликвидации пожара в жилом доме пожарные обнаружили тела 3 человек....