В Ахтырке на ходу загорелся автомобиль Пожарные ликвидировали возгорание легковушки.

15 марта в 8:56 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля Audi A6 на ул. Фабричной в г. Ахтырка.

О возгорании сообщил владелец транспортного средства, который, по предварительным данным, пытался выехать со двора своего домовладения. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит передняя часть автомобиля. Тушение осложняло наличие газобаллонного оборудования в автомобиле. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные жилой дом и гараж.

В 9:05 пожар был локализован, не допустив дальнейшего распространения, в 9:15 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие возгорания уничтожено отсек двигателя, повреждены передние колеса автомобиля.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.