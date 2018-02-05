В мэрии подвели промежуточные итоги проверок работы маршруток Сегодня, 16 марта, временная комиссия по проверке работы городского пассажирского транспорта под председательством заммэра Александра Журбы подвела промежуточные итоги осмотров частных автобусов, которые курсируют по улицам Сум.

Созданная распоряжением городского головы Александра Лысенко временная комиссия по проверке работы городского пассажирского транспорта в период с 2 по 14 марта проинспектировала 31 маршрут. Члены комиссии побывали, как и планировалось, на всех конечных остановках, в общем проверили 243 автобуса. Материалы всех осмотров проработаны и приведены в таблицах по каждому перевозчику отдельно.

Среди нарушений, которые зафиксировала комиссия: количество автобусов на маршрутах не соответствует договору; поврежден и нуждается в ремонте потолок; поврежден и нуждается в ремонте пол; поврежденные панели; неполная информация в салонах и отсутствие паспортов маршрута, однако больше всего - это повреждена и нуждается в ремонте обшивка сидений.

Результаты проверок будут отражены в отчете, который комиссия предоставит городскому голове.

Кроме этого, в понедельник, 19 марта, члены комиссии проведут совещание с перевозчиками, чтобы определить сроки, в которые должна быть устранены выявленные в ходе проверок недостатки и приведены автобусы в надлежащее состояние.