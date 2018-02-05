В мэрии подвели промежуточные итоги проверок работы маршруток

Созданная распоряжением городского головы Александра Лысенко временная комиссия по проверке работы городского пассажирского транспорта в период с 2 по 14 марта проинспектировала 31 маршрут. Члены комиссии побывали, как и планировалось, на всех конечных остановках, в общем проверили 243 автобуса. Материалы всех осмотров проработаны и приведены в таблицах по каждому перевозчику отдельно.
Среди нарушений, которые зафиксировала комиссия: количество автобусов на маршрутах не соответствует договору; поврежден и нуждается в ремонте потолок; поврежден и нуждается в ремонте пол; поврежденные панели; неполная информация в салонах и отсутствие паспортов маршрута, однако больше всего - это повреждена и нуждается в ремонте обшивка сидений.
Результаты проверок будут отражены в отчете, который комиссия предоставит городскому голове.
Кроме этого, в понедельник, 19 марта, члены комиссии проведут совещание с перевозчиками, чтобы определить сроки, в которые должна быть устранены выявленные в ходе проверок недостатки и приведены автобусы в надлежащее состояние.
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