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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине зарегистрировано 80 случаев гриппа

На 11-й неделе 2018 года зарегистрировано 80 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (на предыдущей - 88 случаев).

По состоянию на 16 марта частично приостановлен учебный процесс в 2-х общеобразовательных школах. На 11-ой неделе за медицинской помощью обратилось 6121 человек, что на 335 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 555,3 на 100 тыс. населения, что на 5,8% больше, чем на предыдущей неделе и меньше порогового уровня на 31,5% (пороговый уровень на 11-ой неделе составляет 810,3 на 100 тыс. населения).

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано на 2-х административных территориях. На 8-ми административных территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в г. Конотоп (910,9 на 100 тыс. нас.). Самый низкий - отмечается в Ямпольском районе (показатель 100,7 на 100 тыс. нас.).

В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 40,4% и 59,6%. Из заболевших детей 56% - дети в возрасте 5-14 лет.

Заболеваемость детей в 7,9 раза превышает заболеваемость среди взрослых. Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 0 до 4 лет.

Госпитализировано за неделю 381 человек, из них детей - 259 (68%). Удельный вес госпитализированных среди всех заболевших - 6,2% (среди заболевших детей - 7,1%, среди заболевших взрослых - 4,9%), сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».

Общество Грипп ОРВИ

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