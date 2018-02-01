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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4259

БК «СумГУ» обыграл черкасских «обезьянок»

15-16 марта «Черкасские мавпы-2» принимали БК «СумГУ».

Обе игры 13 тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд группы 1 высшей лиги завершилась в пользу более опытных гостей 69:83 (22-25, 16-22, 19-19, 12-17) и 79:84 (15-13, 15-23, 19-28, 25-20).

Лучшими в нашей команде были: Игорь Кривич - 20 + 30 очков, Сергей Глинчак - 20 + 25 очков, Виталий Игнатченко - 10 + 18 очков и Максим Лукьянов - 20 очков в первой игре.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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