БК «СумГУ» обыграл черкасских «обезьянок» 15-16 марта «Черкасские мавпы-2» принимали БК «СумГУ».

Обе игры 13 тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд группы 1 высшей лиги завершилась в пользу более опытных гостей 69:83 (22-25, 16-22, 19-19, 12-17) и 79:84 (15-13, 15-23, 19-28, 25-20).

Лучшими в нашей команде были: Игорь Кривич - 20 + 30 очков, Сергей Глинчак - 20 + 25 очков, Виталий Игнатченко - 10 + 18 очков и Максим Лукьянов - 20 очков в первой игре.