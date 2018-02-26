На Сумщине три женщины обворовали 92-летнюю старушку

В Глуховский отдел полиции обратилась 82-летняя жительница с. Победа с сообщением о преступлении. Как выяснилось, 15 марта в ее домовладение пришел неизвестный мужчина и предложил купить мешок сахара. Пока бабушка искала деньги, чтобы расплатиться за товар, злоумышленник заметил ее тайник, а когда она отвлеклась, украл все деньги - 10400 грн.
В тот же день в дом 92-летней ахтырчанки пришли три неизвестных женщин. Рассказав женщине байку о том, что в Украине якобы началась денежная реформа, в ходе которой из обращения будут изыматься старые денежные купюры и обмениваться на новые, одна из злоумышленниц зашла в дом и заставила женщину достать из тайника свои сбережения якобы для того, чтобы переписать номера купюр. Когда бабушка на мгновение отвлеклась, злоумышленница схватила со стола 17000 грн. и скрылась.
Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.185 УК Украины (кража) и начала следственно-разыскные действия с целью установления лиц, которые обокрали стариков.
Пытаясь найти деньги на собственные нужды, неоднократно судимый 46-летний мужчина обворовывал дома в Шостки....
Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 32-летнего покупателя, который украл гаджет работника супермаркета....
11,5 тысяч снял с банковского счета сожительницы «прихватил» с собой житель Глухова, отправляясь к друзьям в столицу....
31-летний ранее судимый житель Липовой Долины, чтобы приобрести спиртное, обокрал местный нежилой дом....
Чтобы улучшить свое материальное положение, 31-летний роменчанин обокрал дом 37-летней жительницы района....