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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28108

На Сумщине три женщины обворовали 92-летнюю старушку

Полицейские Сумщины начали розыск злоумышленников, которые в Ахтырке и Глуховском районе заходили в дома престарелых жителей и совершали кражи крупных сумм денег.

В Глуховский отдел полиции обратилась 82-летняя жительница с. Победа с сообщением о преступлении. Как выяснилось, 15 марта в ее домовладение пришел неизвестный мужчина и предложил купить мешок сахара. Пока бабушка искала деньги, чтобы расплатиться за товар, злоумышленник заметил ее тайник, а когда она отвлеклась, украл все деньги - 10400 грн.

В тот же день в дом 92-летней ахтырчанки пришли три неизвестных женщин. Рассказав женщине байку о том, что в Украине якобы началась денежная реформа, в ходе которой из обращения будут изыматься старые денежные купюры и обмениваться на новые, одна из злоумышленниц зашла в дом и заставила женщину достать из тайника свои сбережения якобы для того, чтобы переписать номера купюр. Когда бабушка на мгновение отвлеклась, злоумышленница схватила со стола 17000 грн. и скрылась.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.185 УК Украины (кража) и начала следственно-разыскные действия с целью установления лиц, которые обокрали стариков.

Право Кража

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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