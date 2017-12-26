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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:02110

На Сумщине СБУ прекратила ретрансляцию российских телеканалов

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили ретрансляцию в пограничном районе Сумской области запрещенных в Украине российских телевизионных каналов.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель незаконно предоставлял услуги на подключение и ретрансляцию телеканалов страны-агрессора. «Студию» злоумышленник оборудовал в специально арендованном офисе. Полученный через спутниковые антенны запрещенный российский контент мужчина «ретранслировал» конечным потребителям.

Во время обысков по месту его работы и жительства правоохранители изъяли оборудование, с помощью которого злоумышленник осуществлял передачу запрещенного контента.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по пресечению противоправных действий проводилась во взаимодействии с представителями Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Российский телеканал СБУ

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