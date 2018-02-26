Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:3822

На Сумщине столкнулись две «ГАЗели»: есть пострадавшие

Два человека травмированы в результате ДТП на автодороге Н-12.

Происшествие случилось 15 марта, около 9 часов, между 35-36 километром автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумщины.

Патрулируя автодорогу, экипаж патрульной полиции обнаружил два поврежденных автомобиля марки ГАЗ. Патрульные установили, что при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, во время встречного разъезда между автомобилями произошло столкновение. Одно из транспортных средств осталось на проезжей части, а другое допустило наезд на металлическое ограждение и, как следствие его 46-летний водитель и 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа и скорую помощь. В дальнейшем пострадавших доставили в Тростянецкую центральную районную больницу.

Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем ДТП.

Уважаемые водители! Напоминаем, что в ближайшие дни наблюдается ухудшение погодных условий, поэтому будьте внимательны на дороге!

Фото
Право Дтп

По тематике

Вчера 20:12

В центре Сум столкнулись маршрутка и троллейбус

Сегодня, 15 марта, вечером на Покровской площади (в направлении ул. Харьковская) произошла ДТП....

В Сумах очередное ДТП с маршруткой (+видео)
Вчера 15:51

В Сумах очередное ДТП с маршруткой (+видео)

Сегодня, 15 марта, около 13.00 на Харьковском мосту в Сумах произошло ДТП....

В Сумах сбили женщину-пешехода
14.03.2018 10:40

В Сумах сбили женщину-пешехода

Происшествие случилось около 20.00 в районе улицы 20 лет Победы, где 46-летний водитель автомобиля «Оpel Kadett» совершил наезд на 46-летнюю...

В Сумах пьяный водитель устроил тройное ДТП
13.03.2018 10:41

В Сумах пьяный водитель устроил тройное ДТП

Автопроисшествие случилась на улице Прокофьева....

В Сумах в аварию попал троллейбус
12.03.2018 08:56

В Сумах в аварию попал троллейбус

На перекрестке легковушка «подрезала» троллейбус....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.