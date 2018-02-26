На Сумщине столкнулись две «ГАЗели»: есть пострадавшие Два человека травмированы в результате ДТП на автодороге Н-12.

Происшествие случилось 15 марта, около 9 часов, между 35-36 километром автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумщины.

Патрулируя автодорогу, экипаж патрульной полиции обнаружил два поврежденных автомобиля марки ГАЗ. Патрульные установили, что при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, во время встречного разъезда между автомобилями произошло столкновение. Одно из транспортных средств осталось на проезжей части, а другое допустило наезд на металлическое ограждение и, как следствие его 46-летний водитель и 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа и скорую помощь. В дальнейшем пострадавших доставили в Тростянецкую центральную районную больницу.

Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем ДТП.

Уважаемые водители! Напоминаем, что в ближайшие дни наблюдается ухудшение погодных условий, поэтому будьте внимательны на дороге!