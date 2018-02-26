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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса внедорожник, в котором находилось двое детей

17 марта в 11:55 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что на окраине города Бурынь, по ул. Сухиновская, в снежном сугробе застрял автомобиль «Land Rover».

В транспортном средстве находился водитель и двое детей (7 и 9 лет). Для оказания помощи, было направлено отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели, используя автомобиль повышенной проходимости, отбуксировали внедорожник на безопасный участок дороги, после чего он продолжил свое движение. Всего к оказанию помощи были привлечены 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Бурынь Снежный занос Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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