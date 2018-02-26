На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса внедорожник, в котором находилось двое детей

В транспортном средстве находился водитель и двое детей (7 и 9 лет). Для оказания помощи, было направлено отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели, используя автомобиль повышенной проходимости, отбуксировали внедорожник на безопасный участок дороги, после чего он продолжил свое движение. Всего к оказанию помощи были привлечены 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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