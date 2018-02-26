В Сумах за день произошло 16 ДТП

Из них 3 ДТП оформили инспекторы и в 13 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы. К счастью, никто не пострадал.
На автодорогах, которые обслуживаются патрульной полицией (Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области) ДТП не зафиксировано.
Всего стражи порядка оказали помощь около 50 водителям, которые попали в трудное положение в связи с непогодой.
Два человека травмированы в результате ДТП на автодороге Н-12....
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