За сутки спасатели отбуксировали 7 автомобилей, среди которых 2 «скорых» В течение 17 марта в Путивльском, Кролевецком и Бурынском районах спасатели достали из снежных заносов 7 транспортных средств, в которых находилось 24 человека, из них 11 детей.

В частности, в 14:28 поступила информация, что вблизи с. Белогривое Кролевецкого района в снежном сугробе оказалась карета «скорой», которая транспортировала больного в районный центр. Отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части, с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировало транспортное средство медиков, после чего оно продолжил свое движение.

В 18:52 в Службу спасения «101» сообщили, что из-за большого снежного покрова на автодороге вблизи с. Мазевка Путивльского района остановил свое движение микроавтобус. Для оказания помощи привлекалось отделение дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, транспортное средство, в котором находилось 11 человек, среди которых 9 детей, возвращался из районного центра. Спасатели, соединили тросом свой вездеходный «ЗИЛ-131» с автомобилем, и отбуксировали его на безопасный участок дороги.