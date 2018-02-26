Юлия Джима заняла пятое место в гонке преследование на этапе Кубка Мира Украинские биатлонистки остались без медалей в последней гонке сезона.

Украинские биатлонистки выступили в гонке преследование на этапе Кубка мира в в норвежском Холменколлене.

В пасьюте Украину представляли студентка СумГУ Юлия Джима под третьим номером и уроженка Сум Анастасия Меркушина, которая вышла на старт под 59-м номером. Джима с двумя промахами опустилась на две позиции, приехав пятой и проиграв первому месту 46 секунд, пишет isport.ua.

Анастасия Меркушина допустила один промах и смогла отыграть 23 позиции, приехав 36-й.

Женский пасьют выиграла белоруска Дарья Домрачева. Следом за ней приехала Анастасия Кузьмина из Словакии. Тройку замкнула американка Сюзан Данкли.

Кубок мира. Холменколлен. Пасьют. Женщины.

1. Дарья Домрачева (Беларусь) – 30.37,4 (2)

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 9,2 (4)

3. Сюзан Данкли (США) – 29,5 (2)

5. Юлия Джима (Украина) – 46,8 (2)

36. Анастасия Меркушина (Украина) – 3.01,2