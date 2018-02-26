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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31221

Юлия Джима заняла пятое место в гонке преследование на этапе Кубка Мира

Украинские биатлонистки остались без медалей в последней гонке сезона.

Украинские биатлонистки выступили в гонке преследование на этапе Кубка мира в в норвежском Холменколлене.

В пасьюте Украину представляли студентка СумГУ Юлия Джима под третьим номером и уроженка Сум Анастасия Меркушина, которая вышла на старт под 59-м номером. Джима с двумя промахами опустилась на две позиции, приехав пятой и проиграв первому месту 46 секунд, пишет isport.ua.

Анастасия Меркушина допустила один промах и смогла отыграть 23 позиции, приехав 36-й. 

Женский пасьют выиграла белоруска Дарья Домрачева. Следом за ней приехала Анастасия Кузьмина из Словакии. Тройку замкнула американка Сюзан Данкли. 

Кубок мира. Холменколлен. Пасьют. Женщины.

1. Дарья Домрачева (Беларусь) – 30.37,4 (2)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 9,2 (4)
3. Сюзан Данкли (США) – 29,5 (2)
5. Юлия Джима (Украина) – 46,8 (2)
36. Анастасия Меркушина (Украина) – 3.01,2

 
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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