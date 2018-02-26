За утро спасатели освободили из снега 5 авто

Сегодня помощь оказывали в городах Лебедин, Сумы, Кролевец и Сумском районе. Достали из снежных ловушек 5 транспортных средств, в которых находилось 10 человек.
В частности, в 1:55 в г. Кролевец для оказания помощи в буксировке автомобиля скорой помощи из снежного заноса привлекалось отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части.
В 10:45 в Службу спасения «101» сообщили, что из-за снежного переметы на дороге по ул. Тараса Шевченко в г. Лебедин, застрял рейсовый автобус, следовавший до автовокзала. Отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части, используя свой автомобиль повышенной проходимости, отбуксировали транспортное средство на безопасный участок дороги, после чего автобус продолжил свое движение.
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