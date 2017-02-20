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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41450

В Сумах спасли замерзшую женщину

Патрульные, медики и неравнодушный мужчина спасли от обморожения сумчанку.

17 марта, около 16 часов, патрульные получили сообщение о том, что в двух километрах от дороги по улице Роменской, заявитель обнаружил лежащую в снегу женщину, которая вероятно имеет обморожения.

Стражи порядка уточнили адрес и направились туда. Указанную информацию также передали в скорую помощь.

В связи с погодными условиями проехать транспортными средствами туда не удалось, поэтому инспекторы и медики пошли пешком. Гражданка была без сознания, привести ее в чувство на месте происшествия не удалось. В то же время она имела явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские, врачи и неравнодушный мужчина поместили ее на спинальный щит и понесли к автомобилю скорой помощи. В дальнейшем женщину доставили в медицинское учреждение.

Патрульная полиция Сумщины напоминает гражданам, что спиртные напитки на холоде создают лишь иллюзию согревания, в то время, как организм переносит сильное переохлаждение.

Общество Обморожение

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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