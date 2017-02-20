В Сумах спасли замерзшую женщину

17 марта, около 16 часов, патрульные получили сообщение о том, что в двух километрах от дороги по улице Роменской, заявитель обнаружил лежащую в снегу женщину, которая вероятно имеет обморожения.
Стражи порядка уточнили адрес и направились туда. Указанную информацию также передали в скорую помощь.
В связи с погодными условиями проехать транспортными средствами туда не удалось, поэтому инспекторы и медики пошли пешком. Гражданка была без сознания, привести ее в чувство на месте происшествия не удалось. В то же время она имела явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские, врачи и неравнодушный мужчина поместили ее на спинальный щит и понесли к автомобилю скорой помощи. В дальнейшем женщину доставили в медицинское учреждение.
Патрульная полиция Сумщины напоминает гражданам, что спиртные напитки на холоде создают лишь иллюзию согревания, в то время, как организм переносит сильное переохлаждение.
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