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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел чемпионат области по тхеквондо

16-17 марта в Сумах в спорткомплексе СНАУ прошёл открытый чемпионат Сумской области.

Участие принимало около 100 спортсменов из Сум, Полтавы и Конотопа.

Из 4 команд, первое место заняли тхеквондисты СК «Звезды Олимпа»: 20 первых мест, 12 вторых и 6 третьих. Второе место заняли спортсмены СК «Десятка», третьими были полтавчане.

В конце соревнований выбрали лучших спортсменов чемпионата, которых наградили памятными призами от Сумского областного отделения НОК Украины.

А лучшими стали: Матвиенко Тимур, Павленко Алиса, Цыганенко Назар, Бокатова Евгения, Кириченко Максим, Гриценко Богдан, Нефёдова Варвара, Никитенко Антон и Панасюра Александр.

Спорт Тхеквондо

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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