В Сумах прошел чемпионат области по тхеквондо 16-17 марта в Сумах в спорткомплексе СНАУ прошёл открытый чемпионат Сумской области.

Участие принимало около 100 спортсменов из Сум, Полтавы и Конотопа.

Из 4 команд, первое место заняли тхеквондисты СК «Звезды Олимпа»: 20 первых мест, 12 вторых и 6 третьих. Второе место заняли спортсмены СК «Десятка», третьими были полтавчане.

В конце соревнований выбрали лучших спортсменов чемпионата, которых наградили памятными призами от Сумского областного отделения НОК Украины.

А лучшими стали: Матвиенко Тимур, Павленко Алиса, Цыганенко Назар, Бокатова Евгения, Кириченко Максим, Гриценко Богдан, Нефёдова Варвара, Никитенко Антон и Панасюра Александр.