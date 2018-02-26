«Нефтяник» минимально уступил «Гелиосу»

Из-за неготовности поля в Ахтырке «Нефтяник» принимал харьковский «Гелиос» на базе ФК «Полтава» в Копылах. Единственный мяч забил Артем Козлов на 50-й минуте.
Благодаря победе Гелиос набрал 43 очка и поднялся на 5-е место. «Нефтяник» остался на 15-м месте с 20 очками.
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