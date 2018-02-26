«Нефтяник» минимально уступил «Гелиосу» Сегодня, 18 марта, ахтырчане провели матч 22-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге.

Из-за неготовности поля в Ахтырке «Нефтяник» принимал харьковский «Гелиос» на базе ФК «Полтава» в Копылах. Единственный мяч забил Артем Козлов на 50-й минуте.

Благодаря победе Гелиос набрал 43 очка и поднялся на 5-е место. «Нефтяник» остался на 15-м месте с 20 очками.