Сумские лыжники выиграли чемпионат Украины 11-15 марта на базе НСБ ЗВС «Тысовец» состоялся чемпионат Украины по лыжным гонкам по спринту.

В Чемпионате приняли участие также и олимпийцы, которые, вернувшись из Кореи, сразу приступили к спортивным тренировкам.

В спринтерской гонке классическим стилем среди мужчин первенствовали шосткинец Алексей Красовский, вторым был Андрей Петрук из Хмельницкого, третьим – киевлянин Константин Яременко. Еще один шосткинец Андрей Орлик был шестым. В демятке также наши Евгений Головань и Ян Коструба.

В женской спринтерской гонке классическим стилем весь пьедестал почеты был сумским - победу одержала Татьяна Антипенко, на втором и третьем месте Марина Анцибор и Виктория Олех, дальше также наши Мария Насыко, Юлия Кроль, Дарья Ковалева, восьмой была Дарья Шиман.

В спринтерской гонке свободным стилем победителем стал снова Алексей Красовский, призерами – киевляне Александр Челенко и Константин Яременко. Пятым был Денис Насыко, шестым – Ян Коструба, седьмым – Андрей Орлик, десятым – Евгений Головань.

В спринте свободным стилем среди женщин первенство завоевала Марина Анцибор, серебро получила Виктория Олех, а бронзу - Мария Насыко. Пятой была Татьяна Антипенко, шестой – Юлия Кроль.

В командном спринте свободным спринтом среди мужчин победила команда Константина Яременко и Дмитрий Драгуна из Киева. Вторыми были наши Евгений Головань и яна котсруба, третьим – Алексей Красовский и Андрей Орлик.

В командном спринте среди женщин первенство одержала команда Татьяны Антипенко и Марины Анцибор. Дальше были также наши: Мария Насыко и Виктория Олех, Дарья Ковалева и Юлия кроль, Дарья Рублева и Вита Андриевская.