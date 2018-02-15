Сумские лыжники выиграли чемпионат Украины

В Чемпионате приняли участие также и олимпийцы, которые, вернувшись из Кореи, сразу приступили к спортивным тренировкам.
В спринтерской гонке классическим стилем среди мужчин первенствовали шосткинец Алексей Красовский, вторым был Андрей Петрук из Хмельницкого, третьим – киевлянин Константин Яременко. Еще один шосткинец Андрей Орлик был шестым. В демятке также наши Евгений Головань и Ян Коструба.
В женской спринтерской гонке классическим стилем весь пьедестал почеты был сумским - победу одержала Татьяна Антипенко, на втором и третьем месте Марина Анцибор и Виктория Олех, дальше также наши Мария Насыко, Юлия Кроль, Дарья Ковалева, восьмой была Дарья Шиман.
В спринтерской гонке свободным стилем победителем стал снова Алексей Красовский, призерами – киевляне Александр Челенко и Константин Яременко. Пятым был Денис Насыко, шестым – Ян Коструба, седьмым – Андрей Орлик, десятым – Евгений Головань.
В спринте свободным стилем среди женщин первенство завоевала Марина Анцибор, серебро получила Виктория Олех, а бронзу - Мария Насыко. Пятой была Татьяна Антипенко, шестой – Юлия Кроль.
В командном спринте свободным спринтом среди мужчин победила команда Константина Яременко и Дмитрий Драгуна из Киева. Вторыми были наши Евгений Головань и яна котсруба, третьим – Алексей Красовский и Андрей Орлик.
В командном спринте среди женщин первенство одержала команда Татьяны Антипенко и Марины Анцибор. Дальше были также наши: Мария Насыко и Виктория Олех, Дарья Ковалева и Юлия кроль, Дарья Рублева и Вита Андриевская.
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