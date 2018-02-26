Лента

Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 17:56141

В Сумах протестовали против выборов президента России в Крыму

В день президентских выборов в России, 18 марта, в Сумах возле памятника Тарасу Шевченко состоялся митинг солидарности с крымскими татарами, против проведения выборов президента России в оккупированном Крыму

Олег Демьяненко

Организаторы акции выступили с обращением к международным организациям и призвали Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский союз, НАТО, парламенты и правительства иностранных государств не признавать легитимность выборов Президента Российской федерации 18 марта 2018 года и не признавать его дальнейших решений.

Акция прошла по инициативе общественных организаций, которые отметили, что 18 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и выбор этой даты для президентских выборов не случаен.

Собравшимся напомнили, что согласно Конституции Украины, АР Крым - это неотъемлемая часть нашего государства и проведение выборов на оккупированной территории - это грубое нарушение законодательства Украины и норм международного права. 

Общество

Новости

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета
12.03.2018 18:55
Евгений Глыва стал вторым в итальянском ультрамарафоне
Сегодня 18:41
В Сумах протестовали против выборов президента России в Крыму
Сегодня 17:56
«Нефтяник» минимально уступил «Гелиосу»
Сегодня 16:45
В Сумах спасли замерзшую женщину
Сегодня 14:41
За утро спасатели освободили из снега 5 авто
Сегодня 14:39
Юлия Джима заняла пятое место в гонке преследование на этапе Кубка Мира
Сегодня 14:31
За сутки спасатели отбуксировали 7 автомобилей, среди которых 2 «скорых»
Сегодня 12:04
В Сумах за день произошло 16 ДТП
Вчера 21:26
На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса внедорожник, в котором находилось двое детей
Вчера 15:53
На Сумщине столкнулись две «ГАЗели»: есть пострадавшие
16.03.2018 22:38
На Сумщине СБУ прекратила ретрансляцию российских телеканалов
16.03.2018 22:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.