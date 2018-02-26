В Сумах протестовали против выборов президента России в Крыму

Организаторы акции выступили с обращением к международным организациям и призвали Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский союз, НАТО, парламенты и правительства иностранных государств не признавать легитимность выборов Президента Российской федерации 18 марта 2018 года и не признавать его дальнейших решений.
Акция прошла по инициативе общественных организаций, которые отметили, что 18 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и выбор этой даты для президентских выборов не случаен.
Собравшимся напомнили, что согласно Конституции Украины, АР Крым - это неотъемлемая часть нашего государства и проведение выборов на оккупированной территории - это грубое нарушение законодательства Украины и норм международного права.