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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:411

Евгений Глыва стал вторым в итальянском ультрамарафоне

Сегодня, 18 марта, в Италии прошел традиционный ультрамарфон Strasimeno-2018.

Наш земляк с Ахтырщины занял второе место на 58-километровой дистанции вокруг озера Страсимено с результатом 3 час 47 минут.

«Примерно +6, почти всегда встречный ветер и дождь, холодный пронизывающий дождь, челюсти так сводило, что я и слова не мог сказать, тело сковано, пальцы на руках, что «Мивина» в пачке. Оманские пески с жарой - это песня по сравнению с сегодняшней Италией», - так прокомментировал свое выступление наш бегун.

Спорт Евгений Глыва Легкая атлетика Ультрамарафон
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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