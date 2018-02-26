Евгений Глыва стал вторым в итальянском ультрамарафоне Сегодня, 18 марта, в Италии прошел традиционный ультрамарфон Strasimeno-2018.

Наш земляк с Ахтырщины занял второе место на 58-километровой дистанции вокруг озера Страсимено с результатом 3 час 47 минут.

«Примерно +6, почти всегда встречный ветер и дождь, холодный пронизывающий дождь, челюсти так сводило, что я и слова не мог сказать, тело сковано, пальцы на руках, что «Мивина» в пачке. Оманские пески с жарой - это песня по сравнению с сегодняшней Италией», - так прокомментировал свое выступление наш бегун.