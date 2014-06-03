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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21160

В Сумах посчитают деревья в скверах за 200 тысяч

На инвентаризацию зеленых насаждений в городских скверах потратят 197 тыс. грн.

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко сегодня, 19 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Мы готовы начать в любой момент, как только подпишем договор, - сообщил директор КП «БТИ» Борис Афанасьев.

- Вопрос проработан, - подтвердил г-н Яременко. – Под инвентаризацию попадают скверы Харитоненко, Театральный, Шевченко и другие на сумму 197 тыс. грн. Мы направили письмо в департамент финансов, сейчас вопрос прорабатывается. После выделения средств, готовы к выполнению работ.

- Давайте сделаем это за лето, - поручил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

Общество Зеленые насаждения Инвентаризация

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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