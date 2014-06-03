В Сумах посчитают деревья в скверах за 200 тысяч На инвентаризацию зеленых насаждений в городских скверах потратят 197 тыс. грн.

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко сегодня, 19 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Мы готовы начать в любой момент, как только подпишем договор, - сообщил директор КП «БТИ» Борис Афанасьев.

- Вопрос проработан, - подтвердил г-н Яременко. – Под инвентаризацию попадают скверы Харитоненко, Театральный, Шевченко и другие на сумму 197 тыс. грн. Мы направили письмо в департамент финансов, сейчас вопрос прорабатывается. После выделения средств, готовы к выполнению работ.

- Давайте сделаем это за лето, - поручил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.