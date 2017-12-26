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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах резко выросло количество травмированных

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города – 795 (в том числе травмированных детей – 376).

Это больше на 22,9% чем на предыдущей неделе. Из 795 травм: бытовых - 307, уличных - 395, производственных - 1, других - 22.

Из 307 бытовых травм: переломов - 64, травм связок - 51, повреждение тканей - 70, вывихов - 10, других - 116 (на прошлой неделе - 184).

Из 395 уличных травм: переломов - 49, травм связок - 38, повреждения тканей – 29, вывихов - 3, других - 26 (на прошлой неделе - 119).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 8 (за предыдущую неделю - Cool.

Общество Травматизм

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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