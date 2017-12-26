В Сумах резко выросло количество травмированных Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города – 795 (в том числе травмированных детей – 376).

Это больше на 22,9% чем на предыдущей неделе. Из 795 травм: бытовых - 307, уличных - 395, производственных - 1, других - 22.

Из 307 бытовых травм: переломов - 64, травм связок - 51, повреждение тканей - 70, вывихов - 10, других - 116 (на прошлой неделе - 184).

Из 395 уличных травм: переломов - 49, травм связок - 38, повреждения тканей – 29, вывихов - 3, других - 26 (на прошлой неделе - 119).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 8 (за предыдущую неделю - .