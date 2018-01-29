Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1500 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю 1320).

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 66 (84), из них раскрыты – 33 (35), а именно: 1 ограбление, 13 краж, 1 угон, 1 мошенничество, выявлены 11 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 факта незаконного обращения с оружием и 2 факта нанесения телесных повреждений. Также за прошлую неделю составлены 75 (61) протокол об административных правонарушениях.