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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28301

В мэрии отчитались, что снова победили снег

Начальник горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна отчитался, сколько людей и техники было задействовано в уборке снега на выходных.

- В субботу у нас были снегопады, - начал он. – Городской голова дал распоряжение относительно этого. Руководил работой заместитель городского головы Журба Александр Иванович. Наши работники были привлечены на помощь. Были даны телефонограммы всем жилищным организациям и коммунальным предприятиям. Были подняты люди, была техника. Следует сказать, что работали 426 человек в субботу и воскресенье. Было привлечено 65 единиц техники. Круглосуточно работал «Дорремстрой». В ночное время 38 машин «Дорремстроя», а всего 65. Практически придомовые территории и тротуары почищены. Центральные части города были почищены. К нам поступали благодарности от жителей за неплохую работу жилищных и других организаций.

Общество Уборка снега

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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