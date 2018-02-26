В мэрии отчитались, что снова победили снег

- В субботу у нас были снегопады, - начал он. – Городской голова дал распоряжение относительно этого. Руководил работой заместитель городского головы Журба Александр Иванович. Наши работники были привлечены на помощь. Были даны телефонограммы всем жилищным организациям и коммунальным предприятиям. Были подняты люди, была техника. Следует сказать, что работали 426 человек в субботу и воскресенье. Было привлечено 65 единиц техники. Круглосуточно работал «Дорремстрой». В ночное время 38 машин «Дорремстроя», а всего 65. Практически придомовые территории и тротуары почищены. Центральные части города были почищены. К нам поступали благодарности от жителей за неплохую работу жилищных и других организаций.
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